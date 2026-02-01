Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo Johnsen. Più di tre milioni alla Cremonese, contratto importante per il calciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Il Palermo è pronto ad affondare il colpo e stringere definitivamente per Dennis Johnsen. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’operazione è entrata nella sua fase decisiva e, salvo imprevisti, è destinata a chiudersi a breve. L’attaccante norvegese resta in cima alla lista delle priorità del club rosanero, che ha individuato in lui il profilo ideale per garantire un salto di qualità immediato al reparto offensivo.

Secondo quanto scrive ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la convocazione del calciatore da parte della Cremonese per l’impegno di campionato non modifica il quadro complessivo della trattativa. Una scelta legata all’emergenza infortuni che ha colpito l’attacco grigiorosso, ma che paradossalmente rafforza l’idea di un addio imminente: quella odierna potrebbe infatti rappresentare l’ultima apparizione di Johnsen con la maglia lombarda prima del trasferimento in Sicilia.

L’intesa tra Palermo e Cremonese è ormai definita nei suoi passaggi fondamentali. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’operazione si sviluppa su una base economica che supera abbondantemente i tre milioni di euro, cifra significativa per la categoria e perfettamente in linea con la nuova filosofia societaria, orientata a investire su calciatori pronti, con esperienza e margini di rendimento immediato. Per Johnsen è stato predisposto un contratto importante fino al 2029.

Il Palermo segue l’attaccante norvegese sin dall’inizio della sessione di mercato, costruendo il dialogo con la Cremonese passo dopo passo e lavorando parallelamente su piste alternative, poi progressivamente accantonate. Con il passare delle settimane, la candidatura di Johnsen ha guadagnato sempre più terreno fino a diventare la scelta definitiva su cui concentrare risorse e aspettative, come conferma Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

