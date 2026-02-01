Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo Diakitè e piste alternative”

Per il resto, il Palermo conta di sistemare a breve anche la questione Diakitè. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il laterale maliano è finito nel mirino di Modena e Avellino, oltre ad aver attirato l’interesse di alcuni club esteri. Nelle ultime ore è circolata anche l’ipotesi di uno scambio con la Sampdoria che coinvolgerebbe Depaoli, ma al momento si tratta di una soluzione priva di reali margini di sviluppo, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Un’eventuale partenza di Diakitè aprirebbe comunque spazio per un nuovo innesto sulla fascia. In questo senso, secondo quanto scrive Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, resta monitorato Rui Modesto, esterno di proprietà dell’Udinese, profilo che piace anche al Copenhagen e che viene valutato con attenzione dalla dirigenza rosanero in vista delle prossime mosse di mercato.