Giornale di Sicilia: “Palermo bello e vincente, Inzaghi ha shakerato l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (36) Inzaghi

Il Palermo ritrova sé stesso e lo fa nel modo più convincente possibile, espugnando il San Nicola con una prestazione autoritaria. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, lo scacco matto ai pugliesi arriva grazie a una sola mossa, tanto semplice quanto efficace: Le Douaron schierato come partner offensivo di Palumbo e Segre arretrato in mediana. Una soluzione mai vista nelle prime uscite del 2026, ma che è bastata per trasformare la gara in un monologo rosanero.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo è sceso in campo con un atteggiamento completamente diverso rispetto alle precedenti apparizioni. Dopo un avvio prudente, la squadra ha preso campo e fiducia, sbloccando il match all’ora di gioco proprio con Le Douaron, fino a quel momento non protagonista ma decisivo nel momento chiave. La sua rapidità e la superiorità fisica e tecnica dei rosa hanno permesso di vivere una serata di totale controllo, in cui ogni reparto ha funzionato con precisione.

L’arretramento di Segre in mediana si è rivelato un altro tassello fondamentale. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la coppia formata con Ranocchia ha garantito equilibrio, ordine e copertura preventiva, limitando al minimo le ripartenze di un Bari apparso troppo morbido e incapace di reagire. Una scelta tattica che ha restituito solidità e ha permesso agli uomini di Inzaghi di gestire la gara con maturità.

Il tecnico rosanero ha avuto il merito di trovare l’assetto giusto al momento giusto. La squadra ha saputo attendere, colpire e poi amministrare, dimostrando pazienza e lucidità, proprio come accaduto nella gara d’andata. I numeri raccontano di una superiorità netta: il Palermo ha creato più occasioni, ha mantenuto il possesso e ha saputo soffrire solo quando necessario, confermando una crescita evidente sotto il profilo mentale e tattico.

Il successo di Bari rappresenta un passaggio chiave anche in ottica continuità. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero ora sanno di poter essere temibili anche lontano dal Barbera, mettendo fine a una striscia negativa in trasferta. Con spirito, concretezza e un’identità finalmente definita, il Palermo può tornare a guardare avanti con ambizione, consapevole di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (108) le douaron

Repubblica: “Le Douaron: «Felice per il gol dieci risultati utili non sono una casualità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Lotta a oltranza. Serie B, il punto di giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
615773930_1726782765332864_3817937086916750054_n

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen in volata. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo Diakitè e piste alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo Johnsen. Più di tre milioni alla Cremonese, contratto importante per il calciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Immagine-WhatsApp-2025-03-05-ore-12.39.36_5aaef8cf-1200x675

Escl. Caputo: «Pohjanpalo può dire la sua anche in A. Promozione? Palermo e Venezia favorite»

Rosario Di Stefano Febbraio 1, 2026
2eca6e45-fe46-4e26-a21d-2d4bd2e5b16d

Empoli, Dionisi: «Adesso il Palermo, non partiamo battuti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo cremonese 2-3 (61) tifosi curva nord

Bari-Palermo, la Curva Nord 12 sulla trasferta vietata: “Significativo il gesto di Inzaghi e la squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 192824

Empoli, Dionisi: «A Palermo partita difficile, affrontiamo una corazzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
nicola-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Cremonese-Inter, i convocati di Nicola: c’è Johnsen, obiettivo di mercato del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (108) le douaron

Repubblica: “Le Douaron: «Felice per il gol dieci risultati utili non sono una casualità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
lookman

Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Lotta a oltranza. Serie B, il punto di giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
615773930_1726782765332864_3817937086916750054_n

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen in volata. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026