Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Il Comune di Palermo rivede i propri piani sulla collocazione della Grand Stand Arena dopo le polemiche nate attorno all’ipotesi iniziale alla Favorita. Per la grande struttura modulare, già utilizzata al Foro Italico di Roma per eventi sportivi e spettacoli di rilievo internazionale, viene ora valutata un’area alternativa.

Come riporta il Giornale di Sicilia, il progetto – promosso dall’assessorato allo Sport e alla Salute con un investimento superiore ai sei milioni di euro – punta a rendere stabile la struttura all’interno del circuito delle grandi manifestazioni culturali e sportive. Tuttavia, la prima ipotesi localizzativa all’interno del Parco della Favorita aveva acceso un acceso dibattito politico e civile, con critiche legate all’impatto ambientale, alla tutela del verde e alla compatibilità con i vincoli paesaggistici dell’area.

Negli ultimi giorni, il Comune ha individuato una nuova possibile collocazione, spostando l’attenzione su Partanna Mondello, nella cosiddetta cittadella dello sport. Si tratta di una zona già caratterizzata dalla presenza di impianti sportivi e infrastrutture dedicate alle attività agonistiche e ricreative, ritenuta più idonea ad accogliere una struttura di grandi dimensioni, ben collegata agli ingressi e alle uscite della città.

Secondo quanto evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, la nuova ipotesi viene letta come un tentativo di mediazione, volto a superare le resistenze emerse nelle scorse settimane e a ricondurre il progetto su un terreno più condiviso. Resta ora da capire se questa soluzione riuscirà a raccogliere un consenso più ampio e quali saranno i tempi e le modalità operative per il trasferimento e l’eventuale adattamento della struttura al contesto urbano palermitano.

