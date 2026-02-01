Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen in volata. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Bari continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto a centrocampo. Come riportano Antonio Guido e Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club biancorosso ha messo nel mirino Federico Artioli, centrocampista classe 2000 del Mantova, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Il giocatore, recentemente operato di appendicite, è rimasto indisponibile per circa un mese ma è ormai prossimo al rientro.

Intanto è stato ufficializzato l’arrivo del trequartista Kevin Piscopo, classe 1997, proveniente dalla Juve Stabia. Piscopo, presente venerdì sera in tribuna al San Nicola, approda a Bari in prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto scrivono ancora Antonio Guido e Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico Longo resta in attesa che si sblocchi la trattativa con il Sassuolo per il difensore olandese Cas Odentahl, mancino classe 1999.

Sul fronte delle uscite, lo Sheriff Kassama torna al Trento, che lo girerà in prestito alla Juve Stabia, mentre il centrocampista Vincenzo Colangiuli si trasferisce al Lumezzane. Rischiano invece l’esclusione dal progetto tecnico Partipilo, Maggiore, Castrovilli e Antonucci, profili che potrebbero finire fuori rosa.

Capitolo Palermo. Come sottolineano Antonio Guido e Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la lunga e complessa trattativa per Matteo Tramoni ha costretto i rosanero a virare sull’attaccante soltanto all’ultimo giorno utile. Il Pisa ha respinto anche le offerte più importanti per il fantasista, chiudendo definitivamente a ogni ipotesi di cessione. L’alternativa, considerata di pari valore seppur con caratteristiche diverse, è sempre stata Dennis Johnsen.

Il norvegese, classe 1997, è stato convocato dalla Cremonese per la gara contro l’Inter in programma oggi alle 18, ma ha già trovato l’accordo con il Palermo. Tutte le formalità dovranno essere completate entro domani sera, prima della chiusura del mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport firmato da Guido e Vannini, l’operazione potrebbe non essere l’unica in entrata per i rosanero, che al momento dispongono di un solo slot over.

Restano sullo sfondo voci non confermate su un possibile scambio con la Sampdoria sulle corsie esterne: Diakitè, ormai fuori dal progetto tecnico – Inzaghi non lo ha convocato per scelta tecnica nelle ultime tre partite – potrebbe finire a Genova, con Fabio Depaoli in direzione opposta. Tuttavia, l’esterno blucerchiato è fermo per infortunio e non sarà disponibile per circa un mese.

Sul mercato in uscita, Jalen Blesa ha già salutato i compagni tra le polemiche: il suo entourage ha spinto per la cessione al Rio Ave, club di massima divisione portoghese, operazione da 1,7 milioni di euro più bonus che garantisce al Cesena una plusvalenza significativa. Ora si attende soltanto il via libera definitivo per l’operazione legata ad Alberto Cerri, mentre resta da capire se Raffaele Celia accetterà la discesa in Serie C al Benevento.

In chiusura, la Reggiana insiste per Mateus Lusuardi del Pisa e per Yeferson Paz del Sassuolo, entrambi vicini alla fumata bianca. Oliver Urso potrebbe rescindere, mentre su Cedric Gondo è forte il pressing della Juve Stabia, come riportato ancora da Antonio Guido e Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.