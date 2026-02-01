Escl. Caputo: «Pohjanpalo può dire la sua anche in A. Promozione? Palermo e Venezia favorite»

Dopo due trasferte consecutive, il Palermo di mister Inzaghi torna al Barbera. In Sicilia sbarca l’Empoli dell’ex Alessio Dionisi. I rosanero sono chiamati al risultato pieno per continuare a sognare la promozione diretta. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com è intervenuto Francesco Caputo, ex attaccante, tra le altre, proprio dell’Empoli.

Palermo-Empoli, che gara si aspetta?

«Mi aspetto una partita molto difficile per l’Empoli. Penso che il Palermo sia una squadra molto forte, che in questo momento ha ritrovato solidità. I rosanero dovranno dare continuità e, in casa, punteranno a fare bottino pieno».

I rosanero possono ambire alla Serie A senza passare dai playoff?

«Sì, per me il Palermo può ambire alla promozione diretta perché è una squadra forte. Ha un allenatore esperto, una società forte, con un pubblico spettacolare. Con tutte queste componenti messe insieme, possono certamente puntare alla promozione diretta».

Ci si aspettava di più dall’Empoli a inizio stagione. Può ancora cambiare rotta?

«L’Empoli non sta deludendo le aspettative. Secondo me, quando cambi tanto e riparti quasi da zero, con una squadra giovane, ci sta che il percorso diventi altalenante. È normale che quando ci sono dei cambiamenti, come è successo con i direttori e con l’allenatore, vuol dire che qualcosa non sta funzionando come si sperava. Tante volte dal cambio in panchina ci si aspetta uno scossone, ma invece vedo alti e bassi e discontinuità di risultati. Possono comunque recuperare, se faranno un mercato di riparazione attento e mirato».

Pohjanpalo è inarrestabile.

«È un attaccante che in B sta dimostrando il proprio valore senza alcun dubbio. Tranne la breve parentesi in A con il Venezia, ha fatto sempre la B. Io penso e credo che possa dire la sua anche in Serie A: è un attaccante veramente forte».

Secondo lei, chi andrà in Serie A?

«Per me in A andranno Palermo e Venezia alla lunga, ma occhio al Monza di Paolo Bianco, che a me piace tantissimo. Soprattutto attenzione al Frosinone, che se continua ad avere questa continuità e questa forza può veramente pensare, fino alla fine, di andare su direttamente».