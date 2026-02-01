Pisa, Gilardino sollevato dall’incarico: il club annuncia il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Alberto Gilardino - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Alberto Gilardino - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Il Pisa Sporting Club ha comunicato di aver informato Alberto Gilardino della decisione, definita «umanamente e professionalmente sofferta», di procedere a un cambio alla guida tecnica della Prima squadra.

Il club nerazzurro ha voluto ringraziare l’allenatore e tutto il suo staff «per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi», sottolineando il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso dell’esperienza pisana.

Il Pisa Sporting Club ha inoltre fatto sapere che nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

