Pisa, Gilardino sollevato dall’incarico: il club annuncia il cambio in panchina

Il Pisa Sporting Club ha comunicato di aver informato Alberto Gilardino della decisione, definita «umanamente e professionalmente sofferta», di procedere a un cambio alla guida tecnica della Prima squadra.

Il club nerazzurro ha voluto ringraziare l’allenatore e tutto il suo staff «per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi», sottolineando il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso dell’esperienza pisana.

Il Pisa Sporting Club ha inoltre fatto sapere che nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.