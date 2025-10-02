Giornale di Sicilia: “Palermo, sei gare senza sconfitte: imbattibilità come Tedino, più punti con Corini”

Non è un record assoluto, ma l’inizio di stagione del Palermo firmato da Filippo Inzaghi è tra i più positivi degli ultimi anni. Dopo sei giornate, i rosanero hanno conquistato tre vittorie e tre pareggi, rimanendo imbattuti e con una media esatta di due punti a partita. A sottolinearlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che evidenzia solidità, continuità e capacità di gestione nei momenti chiave come elementi cardine di questo avvio.

Se si guarda al recente passato, spiega Radicini sul Giornale di Sicilia, soltanto in una stagione il Palermo aveva fatto meglio in termini di punti nelle prime sei gare: nel 2022/23 con Corini in panchina, i rosanero ottennero quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di 13 punti. Tuttavia, in quell’occasione la squadra non rimase imbattuta.

Per ritrovare un cammino simile a quello attuale, scrive ancora il Giornale di Sicilia, bisogna tornare alla stagione 2017/18 con Tedino: tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate, lo stesso ruolino di marcia che oggi accompagna il Palermo. Proprio l’imbattibilità, osserva Radicini, si conferma fattore chiave: mantiene alta la fiducia, rafforza la coesione del gruppo ed evita crolli psicologici dopo le partite più difficili.

«Pur non rappresentando il miglior avvio assoluto della storia recente, il percorso di Inzaghi si inserisce tra i più solidi e promettenti» conclude Radicini sul Giornale di Sicilia. Equilibrio, maturità tattica e gestione dei momenti complessi sono le basi su cui il Palermo può costruire una stagione di vertice in Serie B.