Palermo, Ceccaroni out per squalifica: contro lo Spezia chance per Veroli

Il doppio giallo rimediato contro il Venezia costerà un turno di squalifica a Pietro Ceccaroni. Una perdita pesante per il Palermo, visto che l’ex lagunare è ormai considerato uno dei pilastri della squadra. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le prestazioni solide e convincenti del difensore lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile per compagni, tifosi e soprattutto per Filippo Inzaghi, che fin dal suo arrivo ha deciso di puntare con decisione su di lui.

L’assenza del centrale arriva alla vigilia della delicata trasferta contro lo Spezia, un match che, oltre al peso in classifica, rappresenta un vero banco di prova per la maturità del gruppo. «Il Palermo dovrà dimostrare di poter andare oltre le defezioni e continuare a crescere come squadra» scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, evidenziando come la sfida possa fornire indicazioni importanti sulle reali potenzialità della formazione rosanero.

In difesa la soluzione più naturale è Veroli, giovane mancino arrivato in estate dal Cagliari. Dopo 14 minuti in campionato contro il Sudtirol e una convincente prova da titolare in Coppa Italia con l’Udinese, il difensore potrebbe vivere la sua prima vera occasione in Serie B. «Per lui potrebbe arrivare la cosiddetta prova del nove» osserva ancora Radicini sul Giornale di Sicilia.

Non mancano però le alternative. Pierozzi, Peda e l’ultimo arrivato Bereszynski, pur essendo giocatori di piede destro, possono adattarsi in quella zona di campo. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, la disponibilità di più soluzioni rappresenta una delle certezze su cui Inzaghi potrà riflettere fino all’ultimo.