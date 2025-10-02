Corriere dello Sport: “È un Palermo già solido. Inzaghi supera un limite”

Con sei risultati utili consecutivi, il Palermo di Filippo Inzaghi ha già superato uno dei limiti emersi nella scorsa stagione. Lo sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ricordando come con Alessio Dionisi i rosanero non riuscirono mai a spingersi oltre quota cinque. Un dato che, osserva il Corriere dello Sport, profuma di solidità e rappresenta un punto di partenza importante, soprattutto in una piazza esigente come quella di Palermo, dove la continuità diventa fondamentale per tenere alto il morale e respingere le critiche.

Esclusiva Dall’Oglio: «Palermo meriterebbe la Champions League. Brunori ieri non l’avrei sostituito»

La sfida con il Venezia ha confermato la durezza del campionato: «Il Palermo è una delle pretendenti alla promozione, ma ha già capito che ci sono altre squadre attrezzate per le stesse ambizioni», scrive Vannini sul Corriere dello Sport. Lo 0-0 del Barbera è stato interpretato come occasione per correggere alcuni aspetti, con Inzaghi che ha definito la prestazione «un passo avanti nella concezione di spirito di squadra».

Il tecnico, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, ha dovuto fare i conti con assenze importanti: Ranocchia, Palumbo (per scelta tattica) e Gomes, fuori almeno per un’ora. I rosanero hanno sofferto nei duelli individuali, soprattutto sulle cosiddette “palle sporche”, lasciando spesso l’iniziativa al Venezia. Nonostante questo, la difesa ha retto bene, confermandosi la migliore della categoria.

Ora lo sguardo è rivolto alla trasferta di sabato contro lo Spezia. Vannini evidenzia sul Corriere dello Sport come la quinta partita in quindici giorni obblighi a rotazioni importanti: in difesa, fuori Ceccaroni per squalifica, pronto Veroli; in mezzo al campo previsto il rientro di Palumbo; sugli esterni possibili novità con Peda, Augello, Pierozzi e Gyasi da valutare, oltre a Bereszynski che ha debuttato contro i lagunari. In avanti, a seconda del piano partita, potrebbe toccare a Le Douaron dal primo minuto.