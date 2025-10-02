Finlandia, convocati Joronen e Pohjanpalo del Palermo per le sfide di ottobre

Il commissario tecnico della Finlandia, Jacob Friis, ha diramato la lista dei 27 convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Lituania (9 ottobre) e Paesi Bassi (12 ottobre). Nella conferenza stampa di Helsinki sono stati annunciati anche quattro debuttanti in Nazionale maggiore: Tony Miettinen del Mjällby, Juho Lähteenmäki del Nordsjaelland, Naatan Skyttä del Kaiserslautern e Adrian Svanbäck dell’Häcken.

Tra gli “italiani” spiccano due giocatori del Palermo, entrambi allenati da Filippo Inzaghi: il portiere Jesse Joronen e l’attaccante Joel Pohjanpalo. Per i rosanero si tratta di un ulteriore riconoscimento del valore della rosa, con due elementi chiave impegnati in sfide decisive sul palcoscenico internazionale.

La Finlandia è attualmente terza nel gruppo G delle qualificazioni, a tre lunghezze da Olanda e Polonia. Le prime classificate dei gironi staccheranno il pass diretto per la fase finale del Mondiale, mentre le seconde dovranno affrontare gli spareggi.

La lista dei convocati della Finlandia per le partite di qualificazione ai Mondiali di ottobre

Jesse Joronen (Palermo FC), Viljami Sinisalo (Celtic FC), Lucas Bergström (RCD Mallorca), Robert Ivanov (Asteras Tripolis), Miro Tenho (Djurgårdens IF), Ville Koski (NK Istra 1961), Tony Miettinen (Mjällby AIF), Jere Uronen (Atromitos Atene), Nikolai Alho (Asteras Tripolis), Adam Ståhl (Djurgårdens IF), Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland), Matti Peltola (D.C. United), Adam Marhiev (1.FC Nürnberg), Santeri Väänänen (Rosenborg BK), Leo Walta (IK Sirius), Anssi Suhonen (Östers IF), Kaan Kairinen (Sparta Praga), Naatan Skyttä (1.FC Kaiserslautern), Oliver Antman (Rangers FC), Topi Keskinen (Aberdeen FC), Oiva Jukkola (Ilves), Joel Pohjanpalo (Palermo FC), Benjamin Källman (Hannover 96), Teemu Pukki (HJK), Adrian Svanbäck (BK Häcken), Casper Terho (OH Leuven), Robin Lod (Minnesota United FC).