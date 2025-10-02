Accardi: «Napoli favorito per lo Scudetto, in B sfida aperta tra Venezia e Palermo»

«Non pensavo che il Milan battesse il Napoli, però con l’allenatore che ha ci sta. Allegri fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo. Se prendi i campioni devi fargli fare quello che vogliono, i buoni giocatori invece devi allenarli» ha dichiarato Beppe Accardi a TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo.

Sul tema Scudetto, l’operatore di mercato non ha dubbi: «Il Napoli rimane la principale candidata». Più scettico, invece, sul potenziale dell’Inter di Chivu: «Non mi dà l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma».

Quanto agli interventi di mercato, Accardi preferisce non sbilanciarsi: «È ancora presto. Ci sono calciatori che non sono ancora in condizione. Aspettiamo venti giorni, altrimenti è un caos».

Uno sguardo anche alla Serie B, dove Accardi vede grande equilibrio: «Il Modena non è una sorpresa. Hanno un buon impianto e un buon allenatore. Il Venezia con il Palermo se la gioca fino alla fine. E aspettiamo lo Spezia».

Infine, un passaggio sulla Serie C e sull’impatto delle seconde squadre: «Sono squadre cuscinetto che lavorano per la logica di far crescere i loro giovani. Non giocano certo per vincere. E non so quanto interesse abbiano a salire. Sono utili alla crescita delle risorse interne» ha concluso Accardi nell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.