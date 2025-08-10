Palermo, Inzaghi elogia i tifosi rosanero: “Siete uno Spettacolo”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Grande serata ieri al Barbera, dove si è svolto l’Anglo-Palermitan Trophy. L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito, con 34.665 spettatori presenti sugli spalti. Tramite un post sui suoi canali social, mister Inzaghi ha ringraziato il caloroso pubblico palermitano: «Siete uno spettacolo», ha scritto, allegando anche il video del suo ingresso in campo durante la presentazione della squadra.

Un’ulteriore prova di quanto Inzaghi sia rimasto colpito dall’affetto dei tifosi rosanero. Dopo averli già definiti «Un pubblico da Champions League», il tecnico ha voluto esprimere ancora una volta la sua gratitudine alla piazza.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)

Ultimissime

Palermo, Inzaghi elogia i tifosi rosanero: “Siete uno Spettacolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Incendio sul traghetto Palermo-Napoli: mayday lanciato vicino a Capri

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Palermo-Manchester City: l’esibizione di Rose Villain al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Galliani? TORNANO ANCHE I BERLUSCONI “col 25%”: Ultimora Milan

Lorenzo Gulotta Agosto 10, 2025

Curva Nord da brividi: Haaland celebra lo spettacolo dei tifosi del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025