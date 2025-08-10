Palermo, Inzaghi elogia i tifosi rosanero: “Siete uno Spettacolo”

Grande serata ieri al Barbera, dove si è svolto l’Anglo-Palermitan Trophy. L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito, con 34.665 spettatori presenti sugli spalti. Tramite un post sui suoi canali social, mister Inzaghi ha ringraziato il caloroso pubblico palermitano: «Siete uno spettacolo», ha scritto, allegando anche il video del suo ingresso in campo durante la presentazione della squadra.

Un’ulteriore prova di quanto Inzaghi sia rimasto colpito dall’affetto dei tifosi rosanero. Dopo averli già definiti «Un pubblico da Champions League», il tecnico ha voluto esprimere ancora una volta la sua gratitudine alla piazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)