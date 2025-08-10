Corriere Romagna: “Palermo-Cesena, congelata la trattativa per Klinsmann”

Va avanti per il Palermo la questione portiere. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, la trattativa tra il Cesena e i rosanero per Klinsmann è al momento congelata, ma i dettagli dell’affare sarebbero già stati definiti: 400 mila euro per il prestito, 1,2 milioni per l’obbligo di riscatto e altri 250 mila in caso di promozione.

Il club di viale del Fante resta però indeciso se puntare o meno su Gomis. Qualora i rosanero decidessero di affondare il colpo sull’estremo difensore americano, il club bianconero lo sostituirebbe con uno tra lo stesso Gomis e Joronen, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Venezia.