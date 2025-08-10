Cremonese, cinque club di Serie B su Nasti

Dopo aver contribuito, nella passata stagione, alla promozione in Serie A della Cremonese, per Marco Nasti sembra essersi scatenata una vera e propria asta. Secondo quanto riportato da Cuoregrigiorosso.com, sarebbero cinque i club di Serie B interessati al giovane classe 2003: Pescara, Spezia, Monza, Empoli e Padova.

In caso di cessione a titolo definitivo, la Cremonese dovrebbe versare al Milan il 50% dell’incasso. Per questo motivo, per aggiudicarsi le prestazioni sportive dell’attaccante servirà un’offerta piuttosto alta. È comunque certo che il classe 2003 non rientri più nei piani del club grigiorosso, come dimostra la mancata convocazione per l’amichevole contro la Reggiana..