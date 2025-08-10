Sampdoria, primi sondaggi per Vignato

Continua il calciomercato della Sampdoria. Il club ligure è alla ricerca di rinforzi in attacco e, secondo quanto riportato dal giornalista Andrea La Monica, avrebbe avviato i primi sondaggi per portare a Genova Samuele Vignato. Il trequartista, attualmente svincolato, potrebbe rapidamente scalare la lista degli obiettivi blucerchiati.

Classe 2004, Vignato ha disputato la scorsa stagione in Serie A con il Monza, senza però riuscire a esprimere appieno il suo potenziale: con i brianzoli ha collezionato appena 17 presenze in campionato, senza mai andare a segno. La Sampdoria potrebbe rappresentare l’occasione giusta per un giovane come lui di rilanciarsi.