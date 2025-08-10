Pescara, subito titolare Desplanches contro il Rimini in Coppa Italia

Agosto 10, 2025

Pescara, subito titolare Desplanches contro il Rimini

Esordio immediato per Sebastiano Desplanches con la maglia del Pescara. Il portiere, di proprietà del Palermo e arrivato in prestito al club abruzzese, è stato schierato dal primo minuto nella sfida di oggi contro il Rimini.

Il classe 2003, reduce dall’esperienza con i rosanero, è stato subito scelto dall’allenatore per difendere i pali biancazzurri, confermando la fiducia riposta in lui dalla società sin dal suo arrivo.

