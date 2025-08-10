Pescara, subito titolare Desplanches contro il Rimini in Coppa Italia
Esordio immediato per Sebastiano Desplanches con la maglia del Pescara. Il portiere, di proprietà del Palermo e arrivato in prestito al club abruzzese, è stato schierato dal primo minuto nella sfida di oggi contro il Rimini.
Il classe 2003, reduce dall’esperienza con i rosanero, è stato subito scelto dall’allenatore per difendere i pali biancazzurri, confermando la fiducia riposta in lui dalla società sin dal suo arrivo.