Empoli, contatti approfonditi per Pafundi
Dopo l’acquisto di Salvatore Elia, l’Empoli continua a muoversi sul mercato. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, il club toscano avrebbe mostrato interesse per il trequartista dell’Udinese Simone Pafundi, avviando con i friulani una trattativa approfondita per il possibile prestito.
Classe 2006, Pafundi è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano. Proprio per questo la società friulana crede molto nel giocatore ma, non trovando spazio in prima squadra, starebbe valutando l’ipotesi di mandarlo a maturare in Serie B. Già dall’inizio della prossima settimana potrebbero esserci sviluppi concreti sulla trattativa che porterebbe il trequartista in Toscana.