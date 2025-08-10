Spezia, domani l’arrivo di Candela. Kouda verso il ritorno
Lo Spezia si prepara ad accogliere il difensore ex Venezia Antonio Candela. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’arrivo del classe 2000 in Liguria è previsto per domani. Il terzino destro vestirà la maglia bianconera con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Oltre a Candela, lo Spezia si appresta a completare anche un ritorno di spessore. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, è infatti confermato il rientro in maglia ligure del centrocampista Rachid Kouda. Il classe 2002 ha già collezionato 49 presenze con lo Spezia nelle ultime due stagioni, mettendo a segno 5 gol e fornendo 6 assist.