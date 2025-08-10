DOPPIA OFFERTA DALLA PREMIER: la Juventus costretta a dirgli addio | Cessione necessaria per salvaguardare il bilancio

I bianconeri hanno un ultimo grande obiettivo di mercato: ecco i piani della società per ottenerlo

Nel ritiro in Germania, Igor Tudor guida i suoi senza sosta, ma mentre si costruisce l’identità di squadra sul campo, nel “dietro le quinte” si continua a gioacre una partita altrettanto importante: quella del mercato in uscita. Dopo aver già messo a segno alcune operazioni in entrata, i bianconeri sanno che per centrare l’ultimo grande obiettivo serve un “sacrificio”.

Ed ecco perché l’attenzione si è spostata ora sul cosiddetto mercato parallelo, quello che riguarda gli esuberi. La dirigenza juventina ha tracciato una linea precisa: almeno un rinforzo per reparto. Ma per completare questo puzzle servono risorse, e, proprio risorse si trovano, naturalmente, lasciando andar via chi non rientra più nel progetto tecnico.

In questo senso, dunque, l’idea è chiarissima: monetizzare dalla cessione di 7-8 elementi fuori dai piani per generare il classico tesoretto utile a finanziare l’ultimo vero e grande colpo per il settore offensivo.

Secondo rumors e indiscrezioni nome su tutti è quello di Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United, che resta il sogno di fine estate per rafforzare il reparto avanzato. Ma per arrivare all’inglese serve, appunto, liquidità. Ecco perché ogni operazione in uscita è oggi più importante di quelle in entrata.

“Ciao ciao Juve”, l’ufficialità e la partenza per la Francia

Il primo tassello di questa strategia è stato “sistemato”. Timothy Weah, come già anticipato da diverse fonti nei giorni scorsi, è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dando così alla Juventus un introito certo per la prossima stagione.

“Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus – dice il club, attraeverso un comunicato ufficiale –. È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, del venticinquenne statunitense all’Olympique de Marseille”. L’americano torna così in Ligue 1, dove già aveva militato prima di sbarcare a Torino.

E adesso, occhio alla possibile asta: il mirino della Premier

Altro nome caldo in uscita è quello di Nico Gonzalez. Dopo una stagione poco brillante, l’esterno argentino non ha convinto Igor Tudor, finendo ai margini del progetto. Ora, due club della Premier League si sono fatti avanti con interesse concreto: si tratta di Fulham ed Everton.

Come riportato dall’esperto Nicolò Schira, i due club inglesi hanno avviato i primi contatti con la dirigenza bianconera per esplorare margini e cifre dell’operazione. La Juventus, da parte sua, valuta il cartellino di Gonzalez tra i 25 e i 30 milioni di euro.

C’è da dire che l’interesse degli inglesi si aggiungerebbe a quello di Atalanta e Inter in Serie A, senza dimenticare i sondaggi provenienti dal mondo arabo. L’obiettivo? A questo punto, quello di scatenare un’asta per massimizzare il guadagno, finanziando così l’assalto a Sancho.