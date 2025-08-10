Sampdoria, nuovo tentativo per Ferraris del Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Si muove il mercato della Sampdoria. Il club ligure è alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B e, in particolare, starebbe cercando calciatori di spessore per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i blucerchiati sarebbero tornati alla carica per l’ala del Pescara Andrea Ferraris.

Classe 2003, Ferraris nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato di Serie C con la maglia del Pescara: l’esterno offensivo ha collezionato 43 presenze tra stagione regolare e playoff, mettendo a segno 12 gol. Nonostante le pressioni della Sampdoria, il Delfino al momento resiste nel trattenere il giocatore, per ragioni sia tecniche che economiche, considerando che il 30% del ricavato di una eventuale cessione andrebbe al Monza.

