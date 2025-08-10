Coppa Italia: Audace Cerignola e Pescara passano il turno, Avellino eliminato

Si è concluso il primo turno di Coppa Italia con tre sfide decisive. Alle 19.30 il Vicenza ha espugnato il campo del Padova imponendosi 2-0 e staccando il pass per il turno successivo.

Per quanto riguarda la gare giocate alle 21, l’Avellino è stato eliminato in casa dall’Audace Cerignola, vittoriosa per 1-0. Stesso risultato per il Pescara, che ha superato il Rimini grazie a una rete decisiva e ha così conquistato la qualificazione. Tra i biancazzurri, esordio dal primo minuto per Sebastiano Desplanches, portiere di proprietà del Palermo arrivato in prestito.