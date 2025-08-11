Corriere dello Sport: “Il Palermo cresce. Il futuro è Inzaghi”

Si può perdere e vincere allo stesso tempo? La risposta, secondo quanto racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è sì. Lo ha dimostrato il Palermo nell’amichevole di lusso contro il Manchester City, chiusa con un ko sul campo ma con l’obiettivo morale centrato: uscire a testa alta dal confronto con una delle squadre più forti del pianeta. Davanti ai circa 35 mila spettatori del “Barbera” e sotto lo sguardo dello stato maggiore del City Football Group – presenti l’ad Ferran Soriano e il presidente dei Citizens, Al-Mubarak – i rosanero di Filippo Inzaghi hanno retto il confronto per oltre un’ora, cercando di applicare il piano studiato nei giorni precedenti.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, al di là dell’elevato tasso tecnico degli inglesi, qualche vecchia lacuna è riemersa nella gestione di determinate situazioni di gioco. Tuttavia, l’esame può considerarsi superato. Lo stesso Pep Guardiola, a fine gara, ha lanciato un messaggio incoraggiante: «Mi auguro che il Palermo possa fare una grande stagione e sono convinto che con Pippo ci riuscirà».

Il match, sottolinea ancora Antonio La Rosa, ha offerto a Inzaghi utili indicazioni in vista dei primi impegni ufficiali. In particolare, il tecnico sa che la squadra deve crescere nella fase di non possesso, e la sfida con un avversario di tale caratura è stata una preziosa occasione di apprendimento. Da segnalare le prove convincenti di alcuni giovani: Peda, subentrato a Bani nell’intervallo, ha mostrato personalità al centro della difesa; Corona, entrato al 60’, ha fatto valere la sua fisicità contro marcatori esperti.

Osservato speciale anche Gomis: il portiere senegalese non ha colpe dirette sui tre gol subiti, ma la sfida di Coppa Italia di sabato a Cremona sarà il vero banco di prova per consolidare la sua titolarità. Non meno importante, rileva il Corriere dello Sport, il segnale arrivato dal pubblico: il Palermo ha ritrovato il calore dei suoi tifosi, entusiasmo che Inzaghi ha voluto celebrare anche sui social con un post eloquente – «Siete uno spettacolo» – e con la frase pronunciata in conferenza: «Un pubblico da Champions League».

Durante l’intervallo, Pastore ha svelato la seconda maglia ufficiale. Il kit da trasferta, in blu scuro tendente al nero, rende omaggio alle origini britanniche del club e riprende il design delle divise storiche di inizio Novecento.