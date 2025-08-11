Corriere dello Sport: “Empoli, sfuma Vasic? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Un altro ex Frosinone nel mirino del direttore sportivo del Bari, Giuseppe Magalini, dopo Anthony Partipilo. Come riportano Filippo Fasano, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è Giorgio Cittadini, 23 anni, tornato in campo nel finale della scorsa stagione dopo il grave infortunio al ginocchio destro di un anno fa. Un difensore da rilanciare, ma di sicuro valore. In alternativa, resta in valutazione Federico Ceccherini, 33 anni, della Cremonese.

Sfumato Henderson, a lungo corteggiato, i pugliesi sono alla ricerca di una mezzala di inserimento. Sempre viva, sottolinea il Corriere dello Sport, la pista che porta a Mirko Antonucci, 26 anni, allenato da Caserta a Cosenza, mentre resta possibile anche il ritorno di Nunzio Lella, 25 anni.

Sul fronte Catanzaro, piace Alessandro Bianco, 22 anni, centrocampista della Fiorentina: Aquilani lo conosce bene, avendolo allenato nella Primavera viola, ma bisognerà superare la concorrenza del Monza. Per la difesa, ci sono buone possibilità di arrivare a Tommaso Corazza, 21 anni, terzino sinistro del Bologna.

Per l’attacco giallorosso, il probabile addio di Tommaso Biasci, 30 anni, destinato a Benevento o Salernitana, potrebbe aprire la strada a una punta esperta. Nel frattempo, il Mantova valuta lo svincolato Kevin Lasagna, 32 anni, mentre anche Darko Lazovic, 34 anni, è libero sul mercato e interessa al Venezia.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Modena e Pescara sono vicine all’accordo per il passaggio dell’attaccante Fabio Abiuso, 23 anni, in biancazzurro. In casa Palermo, il fantasista italoserbo Aljosa Vasic, 23 anni, si allontana dall’Empoli, che potrebbe virare su Simone Pafundi, 19 anni, dell’Udinese. Tra le punte giovani seguite, piace Marco Nasti, 21 anni, inseguito da diversi club cadetti.

Lo Spezia, invece, è pronto ad annunciare oggi Antonio Candela, 25 anni. La Carrarese insiste col Verona per ottenere in prestito l’attaccante Yayah Kallon, 24 anni. La Juve Stabia segue Dominic Vavassori, 19 anni, dell’Atalanta U23 e Alessandro Debenedetti, 22 anni, del Genoa, gradito anche all’Entella. Il preferito di Abate in difesa resta Filippo Reale, 19 anni, della Roma, ma non è escluso un affondo per Tommaso Del Lungo, 21 anni, sempre dell’Atalanta U23. Intanto, Enrico Piovanello, 25 anni, è ufficialmente un nuovo giocatore del Crotone.