Incendio sul traghetto Palermo-Napoli: mayday lanciato vicino a Capri

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Momenti di tensione nel golfo di Napoli per un incendio scoppiato nel pomeriggio nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo e diretto a Napoli con circa mille passeggeri a bordo. Le fiamme, prontamente domate dall’equipaggio, hanno reso l’imbarcazione inabile alla navigazione autonoma.

Il capitano ha lanciato un mayday, facendo scattare l’intervento immediato della Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato motovedette e predisposto squadre di emergenza in banchina. Due rimorchiatori hanno raggiunto la nave per trainarla in porto, mentre un’altra unità, la GNV Auriga, si è avvicinata per eventuale assistenza.

Non si registrano feriti e la situazione a bordo è sotto controllo, con passeggeri assistiti dal personale in attesa dello sbarco previsto in serata.

Ultimissime

Incendio sul traghetto Palermo-Napoli: mayday lanciato vicino a Capri

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Palermo-Manchester City: l’esibizione di Rose Villain al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Galliani? TORNANO ANCHE I BERLUSCONI “col 25%”: Ultimora Milan

Lorenzo Gulotta Agosto 10, 2025

Curva Nord da brividi: Haaland celebra lo spettacolo dei tifosi del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Grave incidente per Pietro Lo Monaco: lo storico dirigente è ricoverato in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025