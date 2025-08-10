Incendio sul traghetto Palermo-Napoli: mayday lanciato vicino a Capri

Momenti di tensione nel golfo di Napoli per un incendio scoppiato nel pomeriggio nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo e diretto a Napoli con circa mille passeggeri a bordo. Le fiamme, prontamente domate dall’equipaggio, hanno reso l’imbarcazione inabile alla navigazione autonoma.

Il capitano ha lanciato un mayday, facendo scattare l’intervento immediato della Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato motovedette e predisposto squadre di emergenza in banchina. Due rimorchiatori hanno raggiunto la nave per trainarla in porto, mentre un’altra unità, la GNV Auriga, si è avvicinata per eventuale assistenza.

Non si registrano feriti e la situazione a bordo è sotto controllo, con passeggeri assistiti dal personale in attesa dello sbarco previsto in serata.