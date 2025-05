Palermo in silenzio stampa dopo il pari con la Carrarese

Al termine del deludente pareggio per 1-1 contro la Carrarese, il Palermo FC ha comunicato ufficialmente la decisione di non rilasciare dichiarazioni. Nessun tesserato parlerà alla stampa, né dalla zona mista né in conferenza post-partita.

La scelta arriva in un contesto di forte contestazione da parte della tifoseria, che ha accompagnato la squadra con cori e striscioni polemici per tutta la durata del match. Il club ha preferito non esporsi ulteriormente, in attesa del primo turno dei playoff in programma sabato 18 maggio alle 19:30 sul campo della Juve Stabia.

Il silenzio stampa riguarda sia i calciatori che lo staff tecnico. Al momento non è noto se verrà mantenuto anche nei prossimi giorni.