Calabro saluta la stagione: «Carrarese straordinaria, prestazione di livello anche contro il Palermo»

Al termine di Palermo-Carrarese, chiusa sull’1-1 al Renzo Barbera, il tecnico dei toscani Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa esprimendo grande soddisfazione per la stagione appena conclusa, ma anche un pizzico di malinconia per la fine del percorso con il suo gruppo.

«Non sono felicissimo in questo momento. Sono triste perché finisce questa stagione, non avere più a che fare con questo gruppo non è bello per me. La Carrarese quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario ed eccellente, impensabile per gli addetti ai lavori», ha dichiarato l’allenatore.

Calabro ha sottolineato l’orgoglio per il traguardo raggiunto: «Per noi che conosciamo questi calciatori, ci abbiamo sempre creduto nonostante qualcuno ci desse per sfacciati sin dall’inizio. Una soddisfazione grandissima aver portato la Carrarese in salvo a due giornate dalla fine. Andando a vedere le squadre che sono retrocesse e che faranno i playout rende ancora più preziosa la nostra salvezza. Ringrazio il presidente, il direttore sportivo e la squadra. L’ambiente ci è stato vicino per la salvezza».

Sulle voci di addio, Calabro chiarisce: «È un addio alla stagione. Per questo sono triste, gioco forza qualcosa cambierà l’anno prossimo, ogni elemento di questa rosa mi ha dato tanto. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione e questo non è da sottovalutare. Era l’ultima partita e domani ci sarà un rompete le righe».

Nessun commento invece sul Palermo: «Sul Palermo non mi esprimo. Queste ultime sono state due partite in cui abbiamo fatto bene affrontando squadre forti. Oggi la gara è da contestualizzare: noi avevamo la testa tranquilla, abbiamo fatto giocate che escono in allenamento. Oggi il Palermo ha affrontato una squadra dalla mente sgombra e che poteva pensare solo a chiudere il campionato con un risultato positivo. Abbiamo giocato in un campo storico contro una squadra storica».

Infine, un focus sulla prestazione della sua squadra: «Sulla prestazione di oggi molto ha fatto la spensieratezza con cui siamo entrati in campo. Abbiamo fatto determinate giocate. Oggi nel primo tempo la squadra è stata eccezionale, è uscito tutto il lavoro di un anno. È chiaro che nel secondo tempo una squadra come il Palermo tende a spingere con gli esterni forti che ha. L’unico rammarico di questa prestazione è che non concretizziamo. Potevamo fare sicuramente di più. Quando siamo rimasti con un in meno abbiamo sofferto ed è normale».