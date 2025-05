Juve Stabia–Palermo, sabato alle 19:30 il primo turno playoff: il regolamento

Il Palermo affronterà la Juve Stabia nel primo turno dei playoff di Serie B, in programma sabato 18 maggio alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

I rosanero, reduci dal pareggio casalingo contro la Carrarese (1-1), hanno chiuso la regular season all’ottavo posto, scavalcati dal Cesena proprio all’ultima giornata. La Juve Stabia, invece, ha terminato il campionato al quinto posto, conquistando il diritto di giocare in casa e di usufruire di un importante vantaggio regolamentare.

Il regolamento del primo turno playoff

Il primo turno dei playoff si gioca in gara unica:

5ª vs 8ª

6ª vs 7ª

Nel caso in cui, al termine dei 90 minuti regolamentari, la sfida termini in parità, si disputeranno i tempi supplementari.

Se al termine dei 120 minuti il risultato sarà ancora di parità, non sono previsti i calci di rigore: passerà il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Questo significa che il Palermo sarà obbligato a vincere, nei 90 o nei 120 minuti. Alla Juve Stabia, invece, basta un pareggio al termine dei supplementari per accedere alle semifinali, dove entreranno in gioco Spezia (3ª) e Cremonese (4ª).

Una sfida ad alta tensione e a eliminazione diretta: il Palermo è chiamato all’impresa in trasferta per continuare a inseguire il sogno Serie A.