Serie B, la regular season è finita: Palermo ottavo, Sampdoria retrocessa per la prima volta nella storia I verdetti

Con la 34ª giornata si è conclusa ufficialmente la stagione regolare del campionato di Serie B 2024/2025. Gli ultimi verdetti sono arrivati negli ultimi venti minuti, regalando emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

La notizia più clamorosa è la retrocessione in Serie C della Sampdoria, che non va oltre il pareggio contro la Juve Stabia e, complice l’esito degli altri campi, chiude la classifica in zona rossa. È la prima retrocessione della sua storia nella terza serie nazionale. Insieme ai blucerchiati scendono anche Cittadella e Cosenza.

Promozione diretta in Serie A

Sassuolo (1°)

Pisa (2°)

Playoff promozione

Spezia (3ª)

Cremonese (4ª)

Juve Stabia (5ª)

Catanzaro (6ª)

Cesena (7ª)

Palermo (8ª)

Il Palermo, dopo il pareggio per 1-1 contro la Carrarese, chiude ottavo e affronterà in trasferta la Juve Stabia nel primo turno dei playoff. La sfida è in programma sabato alle 19:30 a Castellammare di Stabia. Si tratta di una gara secca: ai rosanero servirà soltanto la vittoria per accedere al turno successivo.

Playout

Frosinone

Salernitana

Grazie a un finale di stagione in crescendo, la Salernitana riesce a evitare la retrocessione diretta e si giocherà la permanenza in B nello spareggio contro il Frosinone.

Retrocesse in Serie C

Sampdoria

Cittadella

Cosenza

Tre piazze importanti che salutano la Serie B. Soprattutto per la Sampdoria si tratta di un tracollo storico: è la prima volta che il club ligure scende in terza serie.

Per il Palermo ora si apre la fase cruciale della stagione, quella che vale la Serie A. Tutto inizia sabato, in casa della Juve Stabia.