Palermo-Carrarese 1-1: le pagelle del match

Il Palermo conclude il proprio campionato e lo fa con un pareggio per 1-1 contro la Carrarese nel match valido come recupero della 34^ giornata di campionato. Le reti sono di Shpendi per gli ospiti al minuto 19 e Le Douaron per i rosanero che trova il gol all’86’. Di seguito le pagelle dei rosanero:

AUDERO 6: Il tiro sul secondo palo di Shpendi, che finisce in gol, è un tiro impossibile da prendere. Parata importante al 4’ su un tiro di Cherubini che poteva finire in porta. Per gran parte del match è inoperoso.

DIAKITÈ 5,5: Troppa libertà a Shpendi che ha modo di stoppare il pallone, girarsi e calciare in porta per sbloccare il match. Nella sua prima discesa offensiva va vicino al gol.

Dal 74’ PIEROZZI 5,5: Gioca da braccetto di destra, prova a spingere cercare il dialogo con Di Mariano, ma non ci riesce.

BANIYA 5,5: Shpendi e Cherubini lo mettono spesso in difficoltà, nella ripresa prende un po’ le misure agli avversari e gioca con più tranquillità.

NIKOLAOU 5: Rimedia un cartellino giallo che gli farà saltare il match dei playoff e viene sostituto dopo la prima frazione di gioco perché sembrava in difficoltà con Bouah.

Dal 46’ CECCARONI 6: Ingresso positivo, insieme a Di Francesco spinge e cerca di essere pericoloso sull’out sinistro

DI MARIANO 6: Solito sacrificio e lavoro oscuro sulla fascia destra, ha una buona occasione con un tiro al volo da fuori area dopo una ribattuta di Fiorillo ma la sua conclusione va sul fondo.

RANOCCHIA 5: Tanta imprecisione da parte sua anche dai calci piazzati. Poco attento in fase difensiva, in un’occasione si perde Cherubini girandosi dal lato opposto. Ci prova con un bel destro da fuori area ma colpisce la parte esterna della rete

Dall’84’ VERRE SV:

SEGRE 6: Gioca più indietro rispetto alle partite precedenti e non si vede mai nell’area avversaria ma lotta come un leone su tutti i palloni cercando di dare la scossa ai compagni. Dal suo errore, perché dimentica la palla al limite dell’area, arriva il gol di Le Douaron, comunque decisivo.

LUND 6: Dai suoi piedi arrivano un buon Lancio lungo per Brunori e un tiro che Fiorillo respinge prontamente negandogli il gol.

Dal 62’ DI FRANCESCO 6: Porta vivacità sull’out sinistro, ci crede e prova a spingere.

INSIGNE 5,5: Da dicembre non era titolare, oggi gioca 45’ sulla trequarti ma non è molto incisivo. Una palla deliziosa dalla destra per Lund che arrivava dalla fascia opposta, ma la sola cosa degna di nota.

Dal 46’ LE DOUARON 7: Entra con voglia di spaccare la gara e ci riesce perché è suo il gol che permette alla squadra di sperare e provare a vincere nei minuti finali. Riesce anche a mettere i suoi in superiorità numerica perché Guarino, già ammonito, commette fallo su di lui e lascia i compagni in dieci.

BRUNORI 5,5: Serata no, sbaglia diversi palloni, compreso uno su un lancio lungo di Lund che lo mette a tu per tu con Fiorillo. Ha una buona occasione al 40’ del primo tempo ma Fiorillo è in serata di grazia e manda. Ci prova da calcio di punizione, Fiorillo respinge con i pugni.

POHJANPALO 5,5: Nel primo tempo una sola palla giocabile ma non conclude molto. Nel finale si divora un gol clamoroso colpendo di testa, con la conclusione che va sul piede di Fiorillo che era fermo.

DIONISI 5: Anche oggi, dall’inizio del match, arriva la contestazione da parte del tifo organizzato ma la squadra sembra avere paura di perdere, cosa che rischia di succedere fino ai minuti finali. Nella ripresa prova a dare una scossa ma arriva solo in parte, i suoi giocano più di mezz’ora con in superiorità numerica ma la Carrese è ben organizzata e soffre solo dopo il pareggio del Palermo. I rosa arrivano ai playoff con l’ottavo posto, sarà molto difficile arrivare in Serie A.