Palermo: il programma settimanale del settore giovanile e femminile

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il programma settimanale inerente alle gare del settore giovanile e femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 18ª giornata

CATANIA FEMMINILE-PALERMO WOMEN

Domenica 9 febbraio, ore 14.30 – Catania, Stadio Angelo Massimino

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 18ª giornata

SALERNITANA-PALERMO

Sabato 8 febbraio, ore 11.00 – Salerno, Campo Vincenzo Volpe

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

CATANZARO-PALERMO

Domenica 9 febbraio, ore 10.30 – Catanzaro, Centro Tecnico Federale

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata

PALERMO-NAPOLI

Domenica 9 febbraio, ore 13.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 17ª giornata

PALERMO-NAPOLI

Domenica 9 febbraio, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 19ª giornata

PALERMO-TIEFFE CLUB

Giovedì 6 febbraio, ore 18.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 MASCHILE

Campionato Under 13 Esordienti Fair Play II° Anno 2012 9 vs 9 – Girone B, 9ª giornata

PALERMO-ACADEMY PANORMUS

Sabato 8 febbraio, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 FEMMINILE

Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 9ª giornata

PALERMO-TERZO TEMPO

Venerdì 7 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Gruppo Sportivo Don Orione