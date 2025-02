Serie B: Sampdoria-Modena in chiaro su DAZN

Sabato 8 febbraio alle 17:15, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Sampdoria-Modena. L’incontro – scrive il sito ufficiale della Lega – sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. I blucerchiati, guidati da Leonardo Semplici, sono a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfruttando il fattore campo e il supporto del pubblico di casa. Dall’altra parte, il Modena di Paolo Mandelli arriva a Genova con l’entusiasmo dato dalla vittoria rimediata in casa contro il Mantova e pronto a vendicare la sconfitta dell’andata.

I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.