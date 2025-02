Cremonese, Giacchetta: «A Palermo abbiamo perso punti giocando un’ottima partita»

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il mercato invernale, soffermandosi anche sulla prima parte di stagione dei grigiorossi. Di seguito un estratto delle sue parole riportate sul sito ufficiale del club:

«Il nostro gioco dà grandissime soddisfazioni, a volte amarezza come a Salerno in cui abbiamo creato tantissime occasioni senza riuscire a fare gol. È come se quest’anno andasse tutto storto, come accaduto con Palermo, Sampdoria e Brescia: punti persi giocando ottime partite. Questo non ci deve demoralizzare, ma anzi darci forza: siamo tutti uniti nel voler recuperare il terreno che ci separa dalle prime tre. Sarà un percorso lungo, ma ci auguriamo che sia positivo e abbiamo tutti le migliori intenzioni».

«Il mercato di gennaio – afferma Giacchetta – è sempre più complicato rispetto a quello estivo, ma c’erano alcuni obiettivi importanti da raggiungere. Abbiamo cercato di capire dove operare ragionando con l’allenatore, che ha espresso la volontà di migliorare il ruolo degli esterni, in linea con lo stile di gioco che richiede giocatori offensivi. Abbiamo bisogno del massimo entusiasmo e coinvolgimento da parte di tutti, questo è un campionato molto strano e dobbiamo dare merito alle tre davanti che stanno facendo un grandissimo percorso. Allo stesso tempo noi sappiamo di essere forti, è un peccato aver preso una scia negativa in un certo periodo della stagione ma siamo qui e credo che anche a Salerno abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Forse quest’anno ci gira anche un po’ male, ma vogliamo dimostrare di meritare le considerazioni che hanno fatto di noi ad inizio campionato».