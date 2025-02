Cosenza: Guarascio insultato dai tifosi. Adesso il club è ufficialmente in vendita

Clima tutt’altro che sereno in casa Cosenza. Il presidente Eugenio Guarascio ha incontrato il sindaco Franz Caruso oggi pomeriggio, giovedì 6 febbario. La notizia della riunione, durata un’ora e mezza, ha richiamato un nutrito gruppo di tifosi all’ingresso del municipio, pronti a manifestare il loro dissenso in merito alla gestione societaria del numero uno del club calabrese. Infatti, dopo l’incontro, il sindaco Caruso ha convocato una conferenza stampa ribadendo la necessità di trovare una soluzione che possa garantire stabilità alla società. E tal proposito è arrivata l’ufficialità che i tifosi aspettavano: il Cosenza è in vendita.

Quando Guarascio ha lasciato il palazzo, è stato accolto da cori di protesta e insulti, come testimonia il video pubblicato da CosenzaChannel sul proprio profilo X:

Guarascio esce dal Comune di Cosenza tra gli insulti e Caruso convoca una conferenza stampa – VIDEO https://t.co/O0YwCkwsWr pic.twitter.com/VmYshGkO7W — CosenzaChannel (@CosenzaChannel) February 6, 2025