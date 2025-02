Playoff Champions League: scelto il match d’andata in chiaro su TV8

Martedì 11 febbraio la Champions League ripartirà dai playoff di andata. Per quanto riguarda gli impegni delle italiane, martedì 11 febbraio la Juventus affronterà il Psv all’Allianz-Stadium, mentre l’Atalanta e il Milan giocheranno l’indomani in casa del Club Brugge e del Feyenoord. Come di consueto, Amazon Prime ha scelto la miglior gara del mercoledì: sarà la partita dei rossoneri contro gli olandesi a essere trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming. Tutti gli altri incontri dei playoff saranno visibili su Sky, con Celtic-Bayern Monaco che potrà anche essere seguita in chiaro su TV8. Il match tra gli scozzesi e i tedeschi è in programma il 12 febbraio alle ore 21.

