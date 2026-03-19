Palermo, il programma del weekend: in campo Femminile e Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
primavera palermo

Fine settimana ricco di impegni per il Palermo, non solo con la prima squadra di Inzaghi ma anche con il settore giovanile e la formazione femminile, protagonisti di un calendario fitto di gare tra sabato e domenica.

Ad aprire il programma sarà la Primavera rosanero, impegnata in trasferta contro il Bari nella 24ª giornata del campionato Primavera 2. Una sfida importante per continuare il percorso stagionale e dare continuità ai risultati.


Spazio anche al calcio femminile. La prima squadra del Palermo Women affronterà la Pink Sport Time nella 19ª giornata di Serie C Femminile. L’appuntamento è fissato per domenica allo Sport Village Tommaso Natale, con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino in campionato.

Sempre in ambito femminile, scenderanno in campo anche le Under 19 e Under 15. Le rosanero affronteranno rispettivamente la D.B. Partinico e la Ternana, entrambe tra le mura amiche dello Sport Village.

Per quanto riguarda il settore giovanile maschile, l’Under 14 ospiterà il Lecce in una sfida valida per il campionato Giovanissimi Professionisti, mentre l’Under 13 sarà impegnata contro lo Sporting Villabate nel campionato regionale.

Un weekend intenso che coinvolgerà tutte le anime del club rosanero, confermando l’importanza del lavoro sul vivaio e sul calcio femminile, sempre più centrali nel progetto Palermo.

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