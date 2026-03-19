Serie B, spettacolo sugli spalti: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74)

La Serie B si conferma ancora una volta un campionato unico, non solo in campo ma anche sugli spalti. Come riportato dai dati di StadiaPostCards.com, la risposta del pubblico è straordinaria: passione, entusiasmo e piazze storiche rendono la cadetteria uno spettacolo continuo.

A guidare la classifica spettatori è il Palermo, autentico punto di riferimento della categoria. I rosanero fanno registrare 440.255 presenze complessive in 16 partite, con una media impressionante di 27.516 spettatori a gara. Un dato che conferma il “Barbera” come uno degli stadi più caldi d’Italia.


Alle spalle del Palermo c’è la Sampdoria, con 348.823 spettatori totali e una media di 23.255, altro segnale della forza di una piazza che, nonostante le difficoltà sportive, continua a rispondere presente.

Le grandi piazze: equilibrio e passione

Dietro le prime due si apre un gruppo compatto di squadre che superano le 100mila presenze stagionali. Spiccano Modena (172.247) e Cesena (169.851), seguite da Frosinone (165.823) e Bari (156.371).

Molto bene anche Avellino (150.360) e Spezia (140.787), con il Venezia subito dietro (140.708). Il Catanzaro continua a confermare la propria crescita, mentre la Reggiana si mantiene su numeri solidi.

Media spettatori: Palermo irraggiungibile

Anche nella media per gara il Palermo domina senza rivali con 27.516 spettatori, staccando nettamente la Sampdoria (23.255).

Dietro, il Cesena (11.323) e il Frosinone (11.055) guidano il gruppo delle squadre sopra gli 11mila, seguite da Modena e Bari.

Buoni numeri anche per Avellino, Reggiana e Catanzaro, tutte intorno ai 9mila spettatori di media, mentre Spezia e Venezia si mantengono poco sotto.

Le realtà più piccole ma combattive

Chiudono la classifica Entella (40.883 presenze totali, media 2.726), Carrarese e Südtirol, ma anche in queste piazze non manca il calore, con tifoserie sempre presenti e coinvolte.

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