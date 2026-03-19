Serie B, quote promozione: Venezia e Monza avanti, Palermo in rincorsa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026

Bookmaker chiari: lagunari e Monza davanti a tutti, Frosinone terza forza. Palermo in lotta, Samp in caduta libera

Palermo Juve Stabia 2-2 (33)

Il campionato di Serie B si conferma imprevedibile, ma le quote dei bookmaker iniziano a delineare una gerarchia sempre più chiara nella corsa alla promozione. Tra conferme e crolli, il quadro aggiornato evidenzia un duello in vetta e diverse squadre ancora in piena bagarre.

A dominare la scena è il Venezia, nettamente favorito con una quota di 1.05, segno di una promozione diretta ormai a un passo. Subito dietro il Monza a 1.25, mentre il Frosinone si conferma terza forza del campionato con quota 1.60, sempre più inserito nella lotta per la Serie A.


Alle spalle del podio c’è il Palermo, quotato 2, che resta in corsa ma ha visto aumentare il proprio margine di rischio dopo gli ultimi passi falsi. I rosanero restano comunque tra le principali candidate, anche se non più con lo stesso slancio delle settimane precedenti.

Più staccate Modena (5.50) e Catanzaro (6.50), con i calabresi ormai stabilmente quinta forza del torneo. Seguono Juve Stabia (12) e Cesena (15), squadre ancora vive ma con minori probabilità secondo i bookmaker.

Zona playoff: Avellino in crescita, equilibrio totale

Fuori dalla zona playoff, le quote raccontano un campionato ancora apertissimo. L’Avellino, in forte risalita, è dato a 25, segnale di una squadra che può ancora inserirsi nella corsa. Più indietro Südtirol (50), Padova e Carrarese (66), ancora in cerca di continuità.

Crollo Sampdoria: rischio retrocessione concreto

Il dato più clamoroso riguarda la Sampdoria, precipitata a quota 100. Un segnale evidente della crisi dei blucerchiati, sempre più lontani dalla zona promozione e ora coinvolti nella lotta per non retrocedere.

Stessa quota anche per l’Empoli (100), mentre chiudono la lista Mantova (250) e un gruppo di squadre a quota 500: Reggiana, Virtus Entella, Bari, Pescara e Spezia, ormai fuori dai giochi per la promozione.

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