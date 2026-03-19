Jankto choc: accuse pesanti contro Mangia, ex Palermo. «È una storia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026

L’ex centrocampista racconta tutto su TikTok: dichiarazioni forti contro l’ex tecnico rosanero, già finito in passato al centro di accuse anche da ct di Malta

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Jakub Jankto torna a far parlare di sé con una confessione destinata a scuotere il mondo del calcio. L’ex centrocampista ha pubblicato un video su TikTok in cui racconta un episodio molto delicato legato ai suoi anni all’Ascoli, chiamando in causa Devis Mangia, ex allenatore anche del Palermo e in passato ct di Malta, dove era già finito al centro di accuse simili.

Il racconto è diretto, crudo e carico di tensione:


«Quando giocavo all’Ascoli in Serie B abbiamo avuto come allenatore Devis Mangia. Tutto andava bene fino alla penultima giornata di Serie B, era Novara-Ascoli e perdemmo. Un giorno prima eravamo in albergo e… mi batte il cuore. Non voglio dire i nomi ma a un ragazzo di colore il mister provava a toccarlo e a s*****e invitandolo a camera sua».

Jankto però precisa un passaggio importante:

«Credo non sia successo nulla, è importante dire questo».

L’ex centrocampista prosegue spiegando cosa sarebbe accaduto successivamente:

«Quando siamo tornati ad Ascoli il direttore ha parlato con questo giocatore e ci hanno detto tutto cacciando Mangia. L’ultima giornata, Spezia-Ascoli, abbiamo giocato senza allenatore. A quell’epoca chapeau a Daniele Cacia, Giorgi e tutti i giocatori che hanno salvato la situazione e hanno risolto tutto».

Poi la chiusura, che rende il quadro ancora più pesante e attuale:

«Questo messaggio è contro Devis perché nel 2022 ci aveva provato e l’ho letto solo stamattina. Credo sia giusto lo sappiate e poi voi potete dire la vostra opinione. È una storia vera che è successa».

Le dichiarazioni sono estremamente gravi e, al momento, rappresentano accuse unilaterali tutte da verificare. La vicenda ha già acceso un forte dibattito sui social e potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni, anche alla luce dei precedenti che avevano già coinvolto Mangia durante la sua esperienza alla guida della nazionale di Malta.

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