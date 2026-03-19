Giudice Sportivo, multa al Palermo: Faedo squalificato, Bani in diffida. Tutte le decisioni

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie B, con decisioni che incidono anche su Palermo e Padova in vista del prossimo turno. Come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B, firmato dall’avv. Emilio Battaglia, il quadro disciplinare è particolarmente ricco.

Per quanto riguarda il Palermo, ammenda di 1.000 euro per il comportamento dei tifosi. Nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B si legge che durante la gara contro la Juve Stabia è stata lanciata una bottiglietta nel recinto di gioco.





Capitolo giocatori rosanero: Mattia Bani entra ufficialmente in diffida (nona sanzione), mentre risultano ammoniti anche Joronen e Rui Modesto (seconda sanzione). Inoltre, Magnani figura tra i calciatori in diffida con la quarta ammonizione, come specificato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

In casa Padova arriva una squalifica pesante: Carlo Faedo salterà la prossima gara per squalifica dopo la quinta ammonizione. Una decisione ufficializzata nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

Non è però l’unico provvedimento: tra i calciatori squalificati figura anche Salvatore Esposito (Sampdoria), fermato per una giornata dopo espulsione per doppia ammonizione. Sempre per una giornata di stop, ma per recidiva in ammonizione, sono stati fermati Filippo Bandinelli (Spezia), Tommaso Cancellotti (Avellino), Giacomo De Pieri (Bari), Andrea Giorgini (Juve Stabia) e lo stesso Faedo (Padova).

Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica anche per Luca Ceccarelli (Bari) e Massimo Lo Monaco (Reggiana), entrambi espulsi per proteste. Stop per un turno anche per il dirigente Gennaro Scognamiglio (Reggiana), protagonista di un comportamento intimidatorio nel post gara.

Sul fronte ammende alle società, sanzioni pesanti: 5.000 euro ad Avellino e Venezia, 4.000 allo Spezia, 3.000 alla Reggiana, oltre alla sanzione inflitta al Palermo. Un turno acceso anche sugli spalti, come evidenziato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

Un quadro disciplinare che avrà inevitabili ripercussioni sul prossimo turno di campionato, a partire proprio dalla sfida tra Padova e Palermo, con assenze e diffide che peseranno nelle scelte degli allenatori.