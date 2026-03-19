Giudice Sportivo, multa al Palermo: Faedo squalificato, Bani in diffida. Tutte le decisioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (69)

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie B, con decisioni che incidono anche su Palermo e Padova in vista del prossimo turno. Come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B, firmato dall’avv. Emilio Battaglia, il quadro disciplinare è particolarmente ricco.

Per quanto riguarda il Palermo, ammenda di 1.000 euro per il comportamento dei tifosi. Nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B si legge che durante la gara contro la Juve Stabia è stata lanciata una bottiglietta nel recinto di gioco.


Capitolo giocatori rosanero: Mattia Bani entra ufficialmente in diffida (nona sanzione), mentre risultano ammoniti anche Joronen e Rui Modesto (seconda sanzione). Inoltre, Magnani figura tra i calciatori in diffida con la quarta ammonizione, come specificato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

In casa Padova arriva una squalifica pesante: Carlo Faedo salterà la prossima gara per squalifica dopo la quinta ammonizione. Una decisione ufficializzata nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

Non è però l’unico provvedimento: tra i calciatori squalificati figura anche Salvatore Esposito (Sampdoria), fermato per una giornata dopo espulsione per doppia ammonizione. Sempre per una giornata di stop, ma per recidiva in ammonizione, sono stati fermati Filippo Bandinelli (Spezia), Tommaso Cancellotti (Avellino), Giacomo De Pieri (Bari), Andrea Giorgini (Juve Stabia) e lo stesso Faedo (Padova).

Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica anche per Luca Ceccarelli (Bari) e Massimo Lo Monaco (Reggiana), entrambi espulsi per proteste. Stop per un turno anche per il dirigente Gennaro Scognamiglio (Reggiana), protagonista di un comportamento intimidatorio nel post gara.

Sul fronte ammende alle società, sanzioni pesanti: 5.000 euro ad Avellino e Venezia, 4.000 allo Spezia, 3.000 alla Reggiana, oltre alla sanzione inflitta al Palermo. Un turno acceso anche sugli spalti, come evidenziato nel Comunicato Ufficiale n. 133 del 19 marzo 2026 della Lega B.

Un quadro disciplinare che avrà inevitabili ripercussioni sul prossimo turno di campionato, a partire proprio dalla sfida tra Padova e Palermo, con assenze e diffide che peseranno nelle scelte degli allenatori.

Altre notizie

primavera palermo

Palermo, il programma del weekend: in campo Femminile e Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74)

Serie B, spettacolo sugli spalti: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (33)

Serie B, quote promozione: Venezia e Monza avanti, Palermo in rincorsa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 153914

Cesena, Cole: «Ho chiesto troppo, ma devo cambiare tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
bari-sannicola-cn24 (1)

Bari, il sindaco frena sul restyling del San Nicola: «Troppo oneroso»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
mariano-andujar-1313627

Andújar: «Se non questo, l’anno del Palermo sarà il prossimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (121) Marinelli le douaron

Serie B, Padova-Palermo affidata a Marinelli. Le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
file2 - 2026-03-19T122040.646

Corini si racconta: «A Palermo sfiorammo la Champions, gettando le basi per un ciclo importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 095036

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, il quarto posto non è un miraggio: Palermo nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 091010

Il Gazzettino: “Padova, torna Di Mariano ma è emergenza contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 085905

Il Gazzettino: “Padova-Palermo. Gli ultras diserteranno l’Euganeo, in arrivo almeno duemila tifosi siciliani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 084720

Padova, arriva il Palermo. Il presidente Peghin: «Restiamo uniti. Sarà una partita alla pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (69)

Giudice Sportivo, multa al Palermo: Faedo squalificato, Bani in diffida. Tutte le decisioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
primavera palermo

Palermo, il programma del weekend: in campo Femminile e Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74)

Serie B, spettacolo sugli spalti: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (33)

Serie B, quote promozione: Venezia e Monza avanti, Palermo in rincorsa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Screenshot 2026-03-19 154723

Jankto choc: accuse pesanti contro Mangia, ex Palermo. «È una storia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026