Gravina: «Open Var strumentalizzato, arbitri sotto pressione. Su Tonali c’è ottimismo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Gravina

Gravina fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina interviene dopo il consiglio federale e fa il punto su alcune delle principali criticità del calcio italiano. Al centro del discorso le tensioni legate al mondo arbitrale e il dibattito acceso attorno a Open Var, oltre agli aggiornamenti sulle condizioni di Tonali.

«È stato un consiglio improntato su alcune comunicazioni», ha spiegato Gravina, evidenziando subito il clima delicato:
«Ho voluto analizzare con molta attenzione le fibrillazioni all’interno dell’AIA e alcune tensioni che stavano generando commenti e prestazioni tecniche».


Uno dei temi più discussi riguarda proprio Open Var:
«L’altra criticità ha riguardato Open VAR, che si sta prestando ad alcune speculazioni inopportune. Alcuni commenti hanno deviato lo scopo del progetto che era ispirato alla massima trasparenza e poteva essere strumento di formazione e informazione».

Gravina ha poi ribadito la posizione della federazione contro ogni forma di violenza:
«Abbiamo condannato le violenze sugli arbitri e ribadito quanto fatto dal 2019 per l’inasprimento delle sanzioni».

Netta anche la linea sulla gestione arbitrale:
«Non accettiamo alcun blocco di designazione arbitrale come successo in Calabria. L’AIA deve svolgere il suo compito».

E ha chiarito il rapporto istituzionale:
«L’AIA è direttamente subordinata alle federazioni, su questo dobbiamo chiarirci».

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza del progetto tecnico discusso:
«Finalmente si è voluto parlare di calcio. Parlare di calcio invece delle solite tensioni ha fatto bene a tutti».

Spazio anche agli investimenti:
«Abbiamo distribuito risorse in linea con il progetto, investendo su settore giovanile, calcio femminile, calcio paralimpico e infrastrutture».

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Tonali, dopo l’infortunio:
«Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. C’è un allarme, ma di livello molto moderato».

Segnali incoraggianti arrivano anche dagli esami:
«Le analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni, c’è da recuperarlo con tutti i mezzi a disposizione nostra e del Newcastle».

E conclude con fiducia:
«Oggi vedremo l’evoluzione della giornata, ma c’è dell’ottimismo a riguardo».

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