Sampdoria, rinforzo nello staff: Diana verso il ruolo di vice Lombardo
In vista delle ultime e decisive sfide stagionali, la Sampdoria valuta un intervento sullo staff tecnico per dare maggiore supporto a mister Lombardo.
Secondo quanto riportato da Telenord.it, il nome in pole per il ruolo di vice allenatore è quello di Aimo Diana, volto ben noto all’ambiente blucerchiato per il suo passato da calciatore tra il 2003 e il 2006. Diana vanta anche un trascorso da ex calciatore del Palermo, ulteriore esperienza significativa nel panorama calcistico italiano.
Reduce dall’ultima esperienza in panchina all’Union Brescia, conclusa a dicembre 2025, Diana ha costruito negli anni un percorso importante da allenatore, impreziosito anche da una promozione ottenuta con la Reggiana.
L’eventuale arrivo rappresenterebbe un innesto di esperienza e conoscenza del campionato, in un momento delicato per la stagione della Sampdoria.