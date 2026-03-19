Sampdoria, rinforzo nello staff: Diana verso il ruolo di vice Lombardo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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In vista delle ultime e decisive sfide stagionali, la Sampdoria valuta un intervento sullo staff tecnico per dare maggiore supporto a mister Lombardo.

Secondo quanto riportato da Telenord.it, il nome in pole per il ruolo di vice allenatore è quello di Aimo Diana, volto ben noto all’ambiente blucerchiato per il suo passato da calciatore tra il 2003 e il 2006. Diana vanta anche un trascorso da ex calciatore del Palermo, ulteriore esperienza significativa nel panorama calcistico italiano.


Reduce dall’ultima esperienza in panchina all’Union Brescia, conclusa a dicembre 2025, Diana ha costruito negli anni un percorso importante da allenatore, impreziosito anche da una promozione ottenuta con la Reggiana.

L’eventuale arrivo rappresenterebbe un innesto di esperienza e conoscenza del campionato, in un momento delicato per la stagione della Sampdoria.

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