Palermo, lavoro a Torretta verso Padova: differenziato per chi ha giocato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta contro il Padova, con la squadra di Filippo Inzaghi impegnata oggi pomeriggio al centro sportivo di Torretta.

Seduta differenziata per i calciatori scesi in campo contro la Juve Stabia, che hanno svolto un lavoro aerobico finalizzato al recupero dopo l’ultimo impegno ravvicinato.


Allenamento più intenso, invece, per il resto del gruppo: i giocatori non utilizzati o impiegati meno minuti hanno lavorato su esercitazioni di sprint e successivamente hanno disputato una partitella contro la formazione Primavera.

Una seduta mirata a gestire le energie e mantenere alta l’intensità, con lo staff tecnico che continua a monitorare la condizione della rosa in vista di una gara delicata come quella dell’Euganeo.

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