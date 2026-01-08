Giornale di Sicilia: “Palermo aspetta il vero Gyasi: il jolly chiamato a fare la differenza”

Il Palermo aspetta il vero Gyasi. Rientrato in campo dopo un lungo infortunio, il numero 11 è chiamato ad alzare il livello per tornare determinante come a inizio stagione. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico Inzaghi considera Gyasi una pedina importante, capace di agire sia sulla fascia sia alle spalle di Pohjanpalo, a partire dalla sfida di Mantova, che rappresenta un banco di prova significativo.

Nelle gare in cui è stato fuori, il Palermo ha dovuto adattarsi, trovando nuovi equilibri e una solidità difensiva maggiore. Secondo l’analisi di Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, al rientro Gyasi ha mostrato spirito di sacrificio e disponibilità, ma ora è chiamato a qualcosa in più: non solo corsa e applicazione, ma anche qualità e incisività negli ultimi metri, elementi che in passato avevano fatto la differenza.

Il contesto, però, non è semplice. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Gyasi deve riconquistare una titolarità che oggi non è scontata e inserirsi in un reparto dove la concorrenza è aumentata. Il bagaglio tecnico e l’esperienza non mancano: le 178 presenze in Serie A raccontano di un giocatore abituato a contesti di alto livello, chiamato ora a essere protagonista anche in una squadra ambiziosa come il Palermo.

Tra i punti di forza emersi nelle prime apparizioni stagionali ci sono lavoro sporco, duttilità tattica e affidabilità in fase difensiva. Sempre secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’ex Empoli è stato impiegato su tutta la fascia, da esterno puro a trequartista, fino a ruoli più ibridi, dimostrando adattabilità. Ciò che manca, al momento, è quel contributo offensivo che Inzaghi si aspetta e che potrebbe fare la differenza nella corsa alla promozione.

Il sacrificio, da solo, non basta. Servono bonus, inserimenti, pericolosità nell’area avversaria. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Gyasi ha ora davanti mesi decisivi per dimostrare di essere davvero pronto a trascinare il Palermo. Il tempo dell’attesa è finito: il Palermo aspetta il suo vero numero 11.

