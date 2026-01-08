Giornale di Sicilia: “Le Douaron, il momento d’oro per blindare il posto da titolare”

In un reparto offensivo destinato a cambiare volto e con una concorrenza destinata ad aumentare, Le Douaron prova a giocarsi tutte le sue carte. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese sta entrando nel periodo dell’anno che storicamente gli ha regalato le migliori soddisfazioni, quello in cui le sue prestazioni tendono a salire di livello.

Esattamente un anno fa Le Douaron viveva il momento più felice dal suo approdo in Italia. Arrivato come acquisto più oneroso del mercato rosanero dalla Serie B francese, il classe 2000 aveva inizialmente faticato a imporsi. Secondo quanto ricostruisce Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, i primi mesi con la maglia del Palermo furono complicati, tra critiche per le prestazioni e una fase realizzativa troppo povera rispetto alle attese.

La svolta arrivò il 21 dicembre 2024, quando il Palermo pareggiò con il Sassuolo anche grazie al primo gol italiano del francese, nonostante la sconfitta finale. Quella rete segnò l’inizio di un periodo positivo: pochi giorni dopo arrivò il gol decisivo contro il Bari, e alla ripresa di gennaio altri due centri pesanti contro Modena e Juve Stabia. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quattro dei sei gol complessivi della prima stagione rosanero di Le Douaron furono realizzati proprio tra fine dicembre e gennaio.

Anche quest’anno il copione sembra ripetersi. Le Douaron ha già segnato due reti nelle ultime tre giornate, risultando decisivo contro Empoli e Sampdoria. Un rendimento che riaccende le speranze del francese e rafforza la sua candidatura per una maglia da titolare. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per convincere Inzaghi a puntare su di lui alle spalle di Pohjanpalo, Le Douaron dovrà sfruttare questo momento favorevole, a partire dal primo impegno dell’anno contro il Mantova, squadra che lo ha già messo nel mirino.

Gennaio, ancora una volta, può essere il mese della svolta. Tra gol, prestazioni e concorrenza interna, Le Douaron sa di giocarsi molto più di una semplice presenza: in palio c’è la conferma al centro del progetto offensivo del Palermo.