Giornale di Sicilia: “Palermo, il Pisa spara sempre alto per Tramoni”
La situazione più articolata del mercato del Palermo riguarda l’attacco. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa per Tramoni continua a presentare profili di forte complessità, con il Pisa intenzionato a rivedere sensibilmente le proprie richieste economiche anche alla luce del rendimento del giocatore nelle ultime gare.
Secondo quanto riporta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’impiego del numero 10 nerazzurro, schierato titolare nell’ultima partita, ha spinto il club toscano a irrigidire la propria posizione. Il Pisa sarebbe disposto a privarsi del giocatore solo alle proprie condizioni, fissando una valutazione intorno ai 5 milioni di euro, dopo una richiesta iniziale di circa 6 milioni.
Al momento, però, il Palermo non sembra orientato a sostenere un investimento di questa portata. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero preferisce mantenere una linea prudente, restando al tavolo della trattativa ma senza forzare i tempi né esporsi economicamente oltre certi parametri.
Scenario differente per altri profili seguiti dal club. Sempre secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pierini e Johnsen, rispettivamente di proprietà di Sassuolo e Cremonese, restano sotto osservazione come possibili alternative. Sul fronte delle uscite, resta da decifrare il futuro di Corona, attaccante apprezzato da diverse società ma per il quale, al momento, non si registrano passi concreti. Qualora dovesse maturare una cessione, il Palermo valuterebbe l’inserimento in rosa di un ulteriore profilo under.