Palermo, gol annullato e rabbia: a Modena finisce 0-0

Il Palermo torna da Modena con un punto e tanta amarezza. Al “Braglia” finisce 0-0, al termine di una gara intensa e combattuta, ma ai rosanero resta soprattutto la rabbia per il gol annullato nel secondo tempo, episodio che ha segnato il match.

Dopo un primo tempo equilibrato, con il Palermo pericoloso soprattutto con Ranocchia e salvato dalla traversa colpita da Santoro al 13’, nella ripresa la squadra di Inzaghi aveva trovato la giocata giusta al 68’, quando Palumbo aveva spinto in rete il pallone dopo una mischia in area. L’esultanza rosanero, però, è durata pochissimo: lungo check al VAR e rete annullata per un presunto fallo su Chichizola da parte di Gyasi, tra le proteste di giocatori e panchina.

Nel finale il Palermo ha continuato a cercare il colpo da tre punti, senza però riuscire a sfondare. Un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazioni, soprattutto per una decisione arbitrale destinata a far discutere e che priva i rosanero di una vittoria che, per quanto visto nella ripresa, sembrava alla portata.

Cronaca testuale

SECONDO TEMPO

90’+6 – Triplice fischio: finisce 0-0 al Braglia.

90’+3 – Occasione Modena: Gliozzi entra in area e prova il destro a giro, palla fuori.

90’ – Concessi 6 minuti di recupero.

89’ – Nieling ci prova da fuori, conclusione alta.

87’ – Modena: dentro Magnino, fuori Santoro.

85’ – Ranocchia calcia su punizione, alto.

84’ – Nador stende Le Douaron: ammonito, punizione per il Palermo.

83’ – Palermo: doppio cambio, fuori Pohjanpalo e Palumbo, dentro Le Douaron e Corona.

80’ – Modena: fuori Massolin e Mendes, dentro Defrel e Pyythia.

77’ – Palermo: fuori Peda, dentro Bereszynski.

71’ – Il VAR annulla il gol del Palermo: fallo su Chichizola.

68’ – GOL PALERMO, Palumbo segna dopo una mischia in area.

64’ – Modena: fuori De Luca e Zanimacchia, dentro Gliozzi e Beyuku.

63’ – Palermo: primo cambio, Gyasi al posto di Gomes.

60’ – Miracolo Joronen: grande parata su un tiro insidioso di Gerli dalla distanza.

55’ – Palermo in possesso, cerca spazio e guadagna una rimessa laterale.

52’ – Modena pericoloso: Gerli per Mendes, conclusione di prima in area, fuori.

48’ – Palermo: angolo battuto da Palumbo, palla che si perde.

46’ – Riprende la partita.

PRIMO TEMPO

45’+1 – Fine primo tempo: 0-0.

45’ – Concesso 1 minuto di recupero.

43’ – Nieling calcia alto.

39’ – Modena in pressione: Palermo si difende con ordine.

37’ – Mendes attacca la profondità, Joronen lo anticipa.

33’ – Palumbo-Ranocchia: cross troppo lungo, rimessa dall’altra parte.

31’ – Peda commette fallo su Mendes: punizione Modena.

28’ – Santoro da fuori, conclusione sbagliata e palla sul fondo.

27’ – Ranocchia dalla distanza: Chichizola devia in angolo.

25’ – Nuovo corner per il Palermo sotto il settore ospiti.

23’ – Ranocchia rimette in mezzo, Chichizola blocca.

22’ – Primo angolo del match per il Palermo, conquistato da Ranocchia.

13’ – Santoro colpisce la traversa: Modena vicinissimo al vantaggio.

10’ – Nieling conquista il primo corner dell’incontro.

8’ – Palermo più presente nella metà campo avversaria, ma l’azione sfuma.

6’ – Massolin libera De Luca, ma l’attaccante spreca con un passaggio impreciso.

3’ – Avvio prudente.

1’ – Si parte.

Tabellino

MODENA: Chichizola; Zampano, Santoro (87’ Magnino), Mendes (80’ Defrel), Gerli (C), Massolin (80’ Pyythia), Nador, Nieling, Tonoli, Zanimacchia (64’ Beyuku), De Luca (64’ Gliozzi).

A disposizione: Laidani, Pezzolato, Adorni, Cotali, Cauz, Dellavalle, Di Mariano, Gliozzi, Beyuku, Defrel.

Allenatore: Sottil.

PALERMO: Joronen; Augello, Bani (C), Ceccaroni; Pierozzi, Gomes (63’ Gyasi), Segre, Peda (77’ Bereszynski); Ranocchia, Palumbo (83’ Le Douaron); Pohjanpalo (83’ Corona).

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Blin.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila)

Assistenti: Dario Garzelli (Livorno), Ivan Catallo (Frosinone)

Quarto ufficiale: Luca Massimi (Termoli)

VAR: Valerio Marini (Roma 1)

AVAR: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Gyasi, Nador