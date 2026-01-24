Modena-Palermo, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Alberto Braglia per Modena-Palermo, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle 17.15.

Sottil conferma il 3-5-2 con De Luca riferimento centrale e Zanimacchia a supporto, mentre Inzaghi risponde con il 3-4-2-1 affidando a Pohjanpalo il peso dell’attacco e a Palumbo e Ranocchia il compito di agire alle sue spalle. In difesa, nel Palermo, confermata la linea a tre con Bani capitano.

MODENA

Chichizola; Zampano, Santoro, Mendes, Gerli (C), Massolin, Nador, Nieling, Tonoli, Zanimacchia, De Luca.

A disposizione: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Magnino, Gliozzi, Pyythia, Di Mariano, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz, Defrel.

Allenatore: Sottil.

PALERMO

Joronen; Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Bani (C), Pohjanpalo, Pierozzi, Peda, Ceccaroni.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Terna arbitrale

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Assistenti: Dario Garzelli (Livorno), Ivan Catallo (Frosinone)

Quarto ufficiale: Luca Massimi (Termoli)

VAR: Valerio Marini (Roma 1)

AVAR: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Calcio d’inizio alle 17.15, con punti pesanti in palio nella corsa ai playoff e alla promozione.