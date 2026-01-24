Modena-Palermo, le formazioni ufficiali
Tutto pronto allo stadio Alberto Braglia per Modena-Palermo, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle 17.15.
Sottil conferma il 3-5-2 con De Luca riferimento centrale e Zanimacchia a supporto, mentre Inzaghi risponde con il 3-4-2-1 affidando a Pohjanpalo il peso dell’attacco e a Palumbo e Ranocchia il compito di agire alle sue spalle. In difesa, nel Palermo, confermata la linea a tre con Bani capitano.
MODENA
Chichizola; Zampano, Santoro, Mendes, Gerli (C), Massolin, Nador, Nieling, Tonoli, Zanimacchia, De Luca.
A disposizione: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Magnino, Gliozzi, Pyythia, Di Mariano, Dellavalle, Adorni, Cotali, Cauz, Defrel.
Allenatore: Sottil.
PALERMO
Joronen; Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Bani (C), Pohjanpalo, Pierozzi, Peda, Ceccaroni.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Terna arbitrale
Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)
Assistenti: Dario Garzelli (Livorno), Ivan Catallo (Frosinone)
Quarto ufficiale: Luca Massimi (Termoli)
VAR: Valerio Marini (Roma 1)
AVAR: Daniele Perenzoni (Rovereto)
Calcio d’inizio alle 17.15, con punti pesanti in palio nella corsa ai playoff e alla promozione.