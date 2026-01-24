Serie B, fine primi tempi: risultati e classifica live
Si chiudono i primi tempi delle gare delle 15 valide per la 21ª giornata di Serie B. Pochi gol ma indicazioni importanti soprattutto nella corsa promozione, con Venezia e Monza avanti e il Frosinone fermo.
Il Venezia conduce 2-1 e resta in vetta con 44 punti, il Monza è avanti 1-0 e consolida il terzo posto, mentre il Frosinone non va oltre lo 0-0 e scivola a -1 dalla capolista. Il Palermo, impegnato a Modena, resta quarto a quota 37.
Risultati LIVE – fine primo tempo (ore 15)
Cesena – Bari 0-0
Frosinone – Reggiana 0-0
Juve Stabia – Entella 1-0
Mantova – Venezia 1-2
Monza – Pescara 1-0
Classifica LIVE Serie B (fine primi tempi)
Venezia 44
Frosinone 43
Monza 41
Palermo 37
Cesena 35
Juve Stabia 33
Modena 32
Catanzaro 31
Carrarese 29
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 21
Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Bari 18
Spezia 17
Pescara 14