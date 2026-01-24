Serie B, fine primi tempi: risultati e classifica live

Si chiudono i primi tempi delle gare delle 15 valide per la 21ª giornata di Serie B. Pochi gol ma indicazioni importanti soprattutto nella corsa promozione, con Venezia e Monza avanti e il Frosinone fermo.

Il Venezia conduce 2-1 e resta in vetta con 44 punti, il Monza è avanti 1-0 e consolida il terzo posto, mentre il Frosinone non va oltre lo 0-0 e scivola a -1 dalla capolista. Il Palermo, impegnato a Modena, resta quarto a quota 37.

Risultati LIVE – fine primo tempo (ore 15)

Cesena – Bari 0-0

Frosinone – Reggiana 0-0

Juve Stabia – Entella 1-0

Mantova – Venezia 1-2

Monza – Pescara 1-0

Classifica LIVE Serie B (fine primi tempi)

Venezia 44

Frosinone 43

Monza 41

Palermo 37

Cesena 35

Juve Stabia 33

Modena 32

Catanzaro 31

Carrarese 29

Empoli 27

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 21

Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Bari 18

Spezia 17

Pescara 14