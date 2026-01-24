Vázquez lascia la Cremonese: il messaggio d’addio del Mudo

Si chiude l’esperienza di Franco Vázquez alla Cremonese. L’ex Palermo ha annunciato il suo addio al club grigiorosso con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui canali social della società, mettendo fine a un percorso durato tre anni e culminato con la promozione in Serie A.

Nel suo saluto, Vázquez ha ringraziato la città e l’ambiente che lo hanno accolto «con rispetto e umanità», sottolineando il legame costruito con tifosi, compagni e staff. Un percorso intenso, fatto di emozioni condivise anche nei momenti più difficili, vissuto «dando tutto per una maglia dai colori unici».

Alla base della scelta, una decisione maturata insieme alla famiglia: il desiderio di tornare alle origini, in Argentina, per riavvicinarsi agli affetti più cari. «È arrivato il momento di chiudere quel cerchio iniziato quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l’Argentina con una valigia piena di sogni», ha scritto il Mudo, spiegando le ragioni del suo ritorno.

Parole di gratitudine sono state rivolte al cavalier Giovanni Arvedi, alla dirigenza, agli staff tecnici e medici, ai compagni di squadra e a tutte le figure che lavorano quotidianamente per la Cremonese. Un ringraziamento speciale anche ai tifosi grigiorossi, capaci di entrare «nel cuore con il loro amore».

L’addio è carico di malinconia, ma anche di riconoscenza: Vázquez ha assicurato che porterà per sempre con sé i colori grigiorossi e i momenti vissuti a Cremona. «Grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia», la chiusura firmata semplicemente: il Mudo.