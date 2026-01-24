Vázquez lascia la Cremonese: il messaggio d’addio del Mudo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
619909726_18556571206008028_3591518111917542607_n

Si chiude l’esperienza di Franco Vázquez alla Cremonese. L’ex Palermo ha annunciato il suo addio al club grigiorosso con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui canali social della società, mettendo fine a un percorso durato tre anni e culminato con la promozione in Serie A.

Nel suo saluto, Vázquez ha ringraziato la città e l’ambiente che lo hanno accolto «con rispetto e umanità», sottolineando il legame costruito con tifosi, compagni e staff. Un percorso intenso, fatto di emozioni condivise anche nei momenti più difficili, vissuto «dando tutto per una maglia dai colori unici».

Alla base della scelta, una decisione maturata insieme alla famiglia: il desiderio di tornare alle origini, in Argentina, per riavvicinarsi agli affetti più cari. «È arrivato il momento di chiudere quel cerchio iniziato quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l’Argentina con una valigia piena di sogni», ha scritto il Mudo, spiegando le ragioni del suo ritorno.

Parole di gratitudine sono state rivolte al cavalier Giovanni Arvedi, alla dirigenza, agli staff tecnici e medici, ai compagni di squadra e a tutte le figure che lavorano quotidianamente per la Cremonese. Un ringraziamento speciale anche ai tifosi grigiorossi, capaci di entrare «nel cuore con il loro amore».

L’addio è carico di malinconia, ma anche di riconoscenza: Vázquez ha assicurato che porterà per sempre con sé i colori grigiorossi e i momenti vissuti a Cremona. «Grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia», la chiusura firmata semplicemente: il Mudo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
f5c6ae6a-9ae4-4cfe-a4f4-65f3150060e5

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo femminile

Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026